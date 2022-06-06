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Зеленский и Джонсон обсудили активизацию работы по гарантиям безопасности

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Понедельник 06 июня 2022 14:37
Зеленский и Джонсон обсудили активизацию работы по гарантиям безопасности Фото: премьер Британии Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. В ходе него они обсудили продолжающуюся борьбу Украины против российской агрессии в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

В ходе беседы Зеленский рассказал о своем визите на передовую на Донбассе, отметив силу воли ВСУ к борьбе и выделив области, где им необходима дополнительная международная поддержка.

"Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжает стоять плечом к плечу с Украиной, и выразил соболезнования всем украинским семьям, потерявшим близких на войне", - говорится в сообщении.

При этом Джонсон рассказал о новой значительной поддержке, которую оказывает правительство его страны, включая реактивные системы залпового огня большой дальности для нанесения ударов по позициям российской артиллерии, которые используются для обстрела украинских городов.

Кроме того, Зеленский и Джонсон обсудили прекращение российской блокады экспорта зерна из Украины, после чего договорились активизировать работу с другими союзниками, включая лидеров G7, чтобы добиться прогресса в прекращении вторжения России и поддержке экономики Украины.

В то же время Зеленский в Twitter сообщил, что с Джонсоном обсудили вопрос активизации работы над гарантиями безопасности, а также пути противодействию продовольственному кризису и разблокировки портов.

Напомним, сегодня Джонсон подтвердил передачу Украине современных реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине реактивные системы залпового огня M270, несмотря на угрозы Владимира Путина.

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