Зеленский: двух украинцев из Китая эвакуируют "Австрийскими авиалиниями"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украинцев эвакуируют в ближайшее время

Эвакуация еще двух украинцев из Китая, которые хотят вернуться из-за вспышки коронавируса, будет проведена самолетом "Австрийских авиалиний". Об этом журналистам в Новых Санжарах заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на сегодня два украинца подтвердили, что готовы к эвакуации в Украину.

"С "Австрийскими авиалиниями" мы контактировали, мы их заберем, этих двух людей мы заберем в ближайшее время, но там есть еще много", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заявил, что, по мнению украинской стороны, эпидемия коронавируса произошла в результате утечки из секретной биологической лаборатории в Китае.

Сегодня главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время в Украине будут введены ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В Черновицкой области уже отменили мероприятия с большим скоплением людей.

"Мы должны попросить о понимании, концерты, которые были запланированы у нас на сегодняшний вечер, на следующие выходные дни, будут перенесены", - заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.