Зеленський: двох українців з Китаю евакуюють "Австрійськими авіалініями"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Українців евакуюють найближчим часом

Евакуація ще двох українців з Китаю, які хочуть повернутися через спалах коронавірусу, буде проведена літаком "Австрійських авіаліній". Про це журналістам у Нових Санжарах заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на сьогодні два українці підтвердили, що готові до евакуації в Україну.

"З "Австрійськими авіалініями" ми контактували, ми їх заберемо, цих двох людей ми заберемо найближчим часом, але там є ще багато", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, заявив, що, на думку української сторони, епідемія коронавірусу сталася в результаті витоку з секретної біологічної лабораторії в Китаї.

Сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом в Україні будуть введені обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу. У Чернівецькій області вже скасували заходи з великим скупченням людей.

"Ми повинні попросити про розуміння, концерти, які були заплановані у нас на сьогоднішній вечір, на наступні вихідні дні, будуть перенесені", - заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.