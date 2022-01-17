UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский и Дуда встретятся: названы сроки

Автор: Анастасия Рокитна

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу. Они, в частности, обсудят российскую агрессию.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.

По его словам, в последнее время переговоры с Россией проходили в различных форматах.

"Впереди неделя, в течение которой также будут многочисленные консультации, преимущественно среди союзников. Наш президент встретится с президентом Украины", - сказал он.

Он также добавил, что после российско-американских переговоров есть заверения от американских союзников, что "независимо от того, что было решено, мы - союзники - будем информированы на разных уровнях".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийАнджей Дуда