RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський та Дуда зустрінуться: названо терміни

Автор: Анастасія Рокитна

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда проведуть зустріч. Вони, зокрема, обговорять російську агресію.

Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.

За його словами, останнім часом переговори з Росією проходили в різних форматах.

"Попереду тиждень, протягом якого також будуть численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент зустрінеться з президентом України", - сказав він.

Він також додав, що після російсько-американських переговорів є запевнення від американських союзників, що "незалежно від того, що було вирішено, ми - як союзники - будемо інформовані на різних рівнях".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАнджей Дуда