Зеленський та Дуда зустрінуться: названо терміни

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда проведуть зустріч. Вони, зокрема, обговорять російську агресію.
Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.
За його словами, останнім часом переговори з Росією проходили в різних форматах.
"Попереду тиждень, протягом якого також будуть численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент зустрінеться з президентом України", - сказав він.
Він також додав, що після російсько-американських переговорів є запевнення від американських союзників, що "незалежно від того, що було вирішено, ми - як союзники - будемо інформовані на різних рівнях".