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Зеленский и Дуда встретятся: названы сроки

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Варшава, Понедельник 17 января 2022 12:00
Зеленский и Дуда встретятся: названы сроки Фото: президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу. Они, в частности, обсудят российскую агрессию.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.

По его словам, в последнее время переговоры с Россией проходили в различных форматах.

"Впереди неделя, в течение которой также будут многочисленные консультации, преимущественно среди союзников. Наш президент встретится с президентом Украины", - сказал он.

Он также добавил, что после российско-американских переговоров есть заверения от американских союзников, что "независимо от того, что было решено, мы - союзники - будем информированы на разных уровнях".

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