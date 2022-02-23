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Зеленский, Дуда и Науседа сделали совместное заявление после признания Россией "ЛДНР"

Автор: Анастасия Рокитна

Российская Федерация признала "ЛДНР", а также приняла решение ввести войска на Донбасс. В связи с этим президенты Украины, Литвы и Польши сделали совместное заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Владимира Зеленского во время брифинга.

Зеленский, Дуда и Науседа подписали совместное заявление в связи с решением РФ признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Президент Украины также поблагодарил президента Литвы и Польши за поддержку в непростое время.

"Президенты Литвы и Польши - это настоящие друзья. То, что они приехали в Украину, очень важно и мы это ценим. Переданы нам шлемы, боеприпасы. Это все помощь, за которую я благодарен. Дипломаты этих стран остаются работать. Ценим четкую реакцию этих государств на решение Путина. Мы едины в оценке этих преступлений", - сказал президент.

Напомним, ЕС согласовал пакет санкций против России за признание "ЛДНР".

Позже Боррель раскрыл содержание санкций против РФ.

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Владимир ЗеленскийУкраинаЛитваАнджей Дуда