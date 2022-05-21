Зеленський і Драгі обговорили необхідність прискорити новий пакет санкцій ЄС
Президент України Володимир Зеленський 21 травня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Бесіда відбулася з ініціативи італійської сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
"За його ініціативою відбулася телефонна розмова з Маріо Драгі", - написав Зеленський.
Глава держави додав, що в ході бесіди обговорювалося оборонне співробітництво, необхідність прискорити шостий пакет санкцій ЄС проти Росії і розблокувати українські порти.
Нагадаємо, введення шостого пакета санкцій ЄС проти Росії застопорилося через нафтове ембарго на російську нафту. Угорщина продовжує блокувати нові обмеження.
Відзначимо, з питання нафтового ембарго також не змогли домовитися країни G7. Консультації з цього питання тривають.
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