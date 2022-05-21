ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський і Драгі обговорили необхідність прискорити новий пакет санкцій ЄС

Новость на русском →
Київ, Субота 21 травня 2022 22:47
Зеленський і Драгі обговорили необхідність прискорити новий пакет санкцій ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський 21 травня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Бесіда відбулася з ініціативи італійської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"За його ініціативою відбулася телефонна розмова з Маріо Драгі", - написав Зеленський.

Глава держави додав, що в ході бесіди обговорювалося оборонне співробітництво, необхідність прискорити шостий пакет санкцій ЄС проти Росії і розблокувати українські порти.

Нагадаємо, введення шостого пакета санкцій ЄС проти Росії застопорилося через нафтове ембарго на російську нафту. Угорщина продовжує блокувати нові обмеження.

Відзначимо, з питання нафтового ембарго також не змогли домовитися країни G7. Консультації з цього питання тривають.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Італія Війна в Україні
NEWS
Москва пообіцяла вивчити можливість обміну військових з "Азовсталі" на Медведчука
Москва пообіцяла вивчити можливість обміну військових з "Азовсталі" на Медведчука
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків