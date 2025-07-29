Зеленський дозволив військову службу за контрактом для громадян віком 60+

Тепер за оновленим законом "Про військовий обов’язок і військову службу" під час воєнного стану на контрактну службу можуть приймати громадян віком від 60 років - за умови, що вони визнані придатними до служби військово-лікарською комісією та мають письмову згоду від командира військової частини.

Якщо особа старше 60 років хоче служити офіцером за контрактом, то командир військової частини може дати згоду лише після того, як кандидатуру погодить Генштаб ЗСУ або інший уповноважений військовий орган.

Порядок погодження кандидатів віком від 60 років для служби за контрактом та перелік необхідних документів визначає Генштаб ЗСУ або інший уповноважений військовий орган. Після зарахування на службу для таких осіб встановлюється двомісячний випробувальний термін. Якщо під час цього терміну буде виявлено, що військовослужбовець не відповідає вимогам служби, контракт розривається достроково, а особу звільняють.

Граничного віку перебування на службі для цієї категорії не визначено. Під час воєнного стану контракт укладається на один рік, з можливістю подальшого щорічного продовження. У разі скасування чи припинення воєнного стану такі контракти автоматично припиняються, а військовослужбовці звільняються відповідно до закону.

Пункт 3 ч. 5 статті 26, який регулює підстави припинення чи розірвання контракту, буде доповнено пунктами, за якими контракт, укладений з військовослужбовцем 60+ буде припинено чи розірвано: