Зеленський доручив Залужному знайти підмогу для Бахмуту

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його звернення у понеділок, 6 березня.

"Сьогодні на Ставці я прямо поставив питання і командувачу Сирському і головнокомандувачу Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Відійти, чи продовжувати оборону і посилювати міць. Обидва генерали відповіли "не відходити та посилюватись"", - сказав Зеленський.

За його словами, рішення про борону міста було прийнято одноголосно українським військовим командуванням. Президент доручив головнокомандувачу Валерію Залужному знайти відповідні сили, які допоможуть українським військовим боронити Бахмут.

"Немає такої частинки України, щоб сказати що від неї нібито можна відмовитись. Немає такого українського окопу, в якому стійкість і героїзм наших військових були б не цінними", - сказав він.