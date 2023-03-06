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Зеленский поручил Залужному найти подмогу для Бахмута

Фото: президент Володимир Зеленський (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский на Ставке верховного главнокомандующего поручил усилить оборону города Бахмут и помочь украинским военным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его обращение в понедельник, 6 марта.

"Сегодня на Ставке я прямо задал вопрос и командующему Сырскому и главнокомандующему Залужному о том, какой они видят дальше оборонную операцию на Бахмутском направлении. Отойти, продолжать ли оборону и усиливать мощь. Оба генерала ответили "не отходить и усиливаться"", - сказал Зеленский. .

По его словам, решение об обороне города было принято единогласно украинским военным командованием. Президент поручил главнокомандующему Валерию Залужному найти соответствующие силы, которые помогут украинским военным защищать Бахмут.

"Нет такой частицы Украины, чтобы сказать, что от нее якобы можно отказаться. Нет такого украинского окопа, в котором стойкость и героизм наших военных были бы не ценны", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военные выступили за продолжение обороны Бахмута.

Также ранее мы писали, что русская армия бросила в бой на Бахмутском направлении лучшие свои подразделения, используя ствольные и реактивные системы залпового огня.

К тому же командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных в Бахмуте вчера, 5 марта. По его словам, бои за Бахмут достигли высочайшего уровня напряжения.

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Владимир ЗеленскийБахмутВойна России против Украины