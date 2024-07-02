Зеленський доручив Умєрову дізнатися конкретні дати, коли Україна отримає додаткові Patriot

Patriot для України

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для захисту всієї території від російських ракет та дронів потрібно 25 систем ППО Patriot, але нагальна потреба - сім таких систем.

Декілька систем Patriot погодилася передати Німеччина.

Румунія також оголосила про рішення передати Україні свою систему Patriot, проте точна дата передачі не розголошується.

Ще одну систему Patriot Україна отримає від Нідерландів. Також до цього постачання приєднається ще одна країна, яка вирішила залишитися анонімною.

Окрім того, нещодавно ми повідомляли, що Україна за допомогою США, можливо, готує чергову угоду щодо посилення протиповітряної оборони. Обговорюється ідея постачання ізраїльських систем Patriot.

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