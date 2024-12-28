Зеленський доручив розвідці поділитися даними про катастрофу AZAL

За його словами, у катастрофі літака "Азербайджанських авіаліній" можна встановити всю правду, і Росія нічого не може приховати.

"Україна надасть усю допомогу, яка необхідна. І ми закликаємо підтримувати Азербайджан у цій ситуації. І кожну країну - тиснути на Росію, щоб припинилася брехня про цю катастрофу - така сама брехня, як була і про MH-17, про збитий над Донеччиною Boeing", - зазначив Зеленський.

Він також заявив, що необхідно встановити відповідальність тих у Росії, хто допустив, щоб літак став мішенню.

"Заслухав сьогодні доповідь розвідки щодо того, що сталося, і наявних у нас даних. Я доручив передати всі факти партнерам", - додав президент.

Що казала українська розвідка

Раніше начальник військової розвідки Кирило Буданов заявив, що пасажирський літак, який впав у Казахстані, був збитий.

"Наскільки нам відомо, літак був збитий російським ЗРК "Панцир С1" на території Росії", - сказав він.

Зазначимо, американська розвідка теж не виключає цієї версії. Як пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з ходом розслідування, борт Embraer 190 потрапив під обстріл після того, як відхилився від зони в Чечні, де активно працювала ППО проти дронів.