Зеленський доручив покращити реабілітацію поранених та звільнених з полону

Глава держави зробив відповідну заяву на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я у Києві.

Він зазначив, що військова медицина має завжди бути у фокусі, серед головних завдань - побудова сучасної медичної системи. Як пояснив президент, йдеться про створення єдиного медичного простору.

"Мова, зокрема, про ефективне використання ресурсів, постачання аптечок і турнікетів відповідні якості, постачання мобільних госпіталів, бути уважнішими до поранених, до тих, хто повернувся з російського пекла. Мова про механізми реінтеграції звільнених з полону бійців. Створення центру реінтеграції та забезпечення відновлення військовослужбовців", - сказав він.

Зеленський наголосив, що "все, що може бути оцифровано, має бути оцифровано".

Глава держави дав доручення уряду забезпечити фінансування для створення сучасного реабілітаційного госпіталю з модулем реінтеграції звільнених з полону та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги в зоні ведення бойових дій.