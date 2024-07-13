Зеленський по дорозі з США в Україну залетів в Ірландію для зустрічі з прем'єром

Літак українського президента Володимир Зеленський дорогою зі США приземлився у Ірландії. Там він зустрівся з ірландським прем’єр-міністром Саймоном Гаррісом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал RTÉ.
Зазначено, що літак президента України приземлився в міжнародному аеропорту "Шеннон" в Ірландії дорогою зі США, де Зеленський взяв участь в саміті НАТО та провів низку зустрічей.
В аеропорту на злітно-посадковій смузі Зеленського зустрів прем’єр Ірландії Саймон Гарріс, а також посол України в Ірландії Лариса Герасько.
Під час короткого звернення Зеленський подякував народу Ірландії за підтримку з початку повномасштабної агресії РФ проти України та за прийняття значної кількості українських біженців.
Також, як передає RTÉ, він сказав, що те, що президент США Джо Байден назвав його "президентом Путіним" в четвер, було "помилкою", і зазначив, що він може її забути оскільки Сполучені Штати дуже підтримують Україну.
Повідомляється, що Зеленський і Гарріс під час двосторонньої зустрічі обговорять війну в Україні.
"Гарріс підтвердить підтримку Ірландією прагнення України приєднатися до ЄС і запропонує допомогу тисячам українських дітей, примусово депортованих до Росії та Білорусі після вторгнення. Він підтвердить членство Ірландії в міжнародній коаліції, яка закликає повернути близько 20 000 дітей", - передають журналісти.
RTÉ додає, що прем'єр Ірландії також висловить свої співчуття Зеленському з приводу втрат громадян під час війни, зокрема внаслідок удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві на початку цього тижня.
Нагадаємо, що днями президент Володимир Зеленський відвідував США, де проходив триденний саміт НАТО. Під час робочої поїздки глава держави підписав безпекові угоди з Румунією та Люксембургом. Також він провів перемовини президентом США Джо Байденом, лідерами інших країн, а також провів низку інших зустрічей.
Про саміт у Вашингтоні та які результати він приніс для України - читайте в матеріалі "Без запрошення, але з ППО та F-16. Чим для України закінчився саміт НАТО".
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