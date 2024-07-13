Зеленський по дорозі з США в Україну залетів в Ірландію для зустрічі з прем'єром

Зазначено, що літак президента України приземлився в міжнародному аеропорту "Шеннон" в Ірландії дорогою зі США, де Зеленський взяв участь в саміті НАТО та провів низку зустрічей.

В аеропорту на злітно-посадковій смузі Зеленського зустрів прем’єр Ірландії Саймон Гарріс, а також посол України в Ірландії Лариса Герасько.

Під час короткого звернення Зеленський подякував народу Ірландії за підтримку з початку повномасштабної агресії РФ проти України та за прийняття значної кількості українських біженців.

Також, як передає RTÉ, він сказав, що те, що президент США Джо Байден назвав його "президентом Путіним" в четвер, було "помилкою", і зазначив, що він може її забути оскільки Сполучені Штати дуже підтримують Україну.

Повідомляється, що Зеленський і Гарріс під час двосторонньої зустрічі обговорять війну в Україні.

"Гарріс підтвердить підтримку Ірландією прагнення України приєднатися до ЄС і запропонує допомогу тисячам українських дітей, примусово депортованих до Росії та Білорусі після вторгнення. Він підтвердить членство Ірландії в міжнародній коаліції, яка закликає повернути близько 20 000 дітей", - передають журналісти.

RTÉ додає, що прем'єр Ірландії також висловить свої співчуття Зеленському з приводу втрат громадян під час війни, зокрема внаслідок удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві на початку цього тижня.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що днями президент Володимир Зеленський відвідував США, де проходив триденний саміт НАТО. Під час робочої поїздки глава держави підписав безпекові угоди з Румунією та Люксембургом. Також він провів перемовини президентом США Джо Байденом, лідерами інших країн, а також провів низку інших зустрічей.