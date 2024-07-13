Зеленский по дороге из США в Украину залетел в Ирландию для встречи с премьером

Отмечено, что самолет президента Украины приземлился в международном аэропорту "Шеннон" в Ирландии по дороге из США, где Зеленский принял участие в саммите НАТО и провел ряд встреч.

В аэропорту на взлетно-посадочной полосе Зеленского встретил премьер Ирландии Саймон Гаррис, а также посол Украины в Ирландии Лариса Гераско.

Во время короткого обращения Зеленский поблагодарил народ Ирландии за поддержку с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины и за принятие значительного количества украинских беженцев.

Также, как передает RTÉ, он сказал, что то, что президент США Джо Байден назвал его "президентом Путиным" в четверг, было "ошибкой", и отметил, что он может ее забыть, поскольку Соединенные Штаты очень поддерживают Украину.

Сообщается, что Зеленский и Гаррис в ходе двусторонней встречи обсудят войну в Украине.

"Гаррис подтвердит поддержку Ирландией стремления Украины присоединиться к ЕС и предложит помощь тысячам украинских детей, принудительно депортированных в Россию и Беларусь после вторжения. Он подтвердит членство Ирландии в международной коалиции, призывающей вернуть около 20 000 детей", - передают журналисты.

RTÉ добавляет, что премьер Ирландии также выразит свои соболезнования Зеленскому по поводу потерь граждан во время войны, в частности, в результате удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве в начале этой недели.

Визит Зеленского в США

Напомним, что на днях президент Владимир Зеленский посещал США, где проходил трехдневный саммит НАТО. Во время рабочей поездки глава государства подписал соглашения о безопасности с Румынией и Люксембургом. Также он провел переговоры с президентом США Джо Байденом, лидерами других стран, а также провел ряд других встреч.