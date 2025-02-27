Зеленський дорогою до США відвідає Ірландію

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибуде з візитом до Ірландії. Потім він відправиться до Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, Зеленський зустрінеться з головою Ради міністрів Ірландії Міхаелем Мартіном, який скасував візит до Белфаста.

"Разом з нашими партнерами з ЄС Ірландія продовжуватиме нарощувати глобальну підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру на умовах України, який підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і ґрунтується на повазі до принципів Статуту ООН і міжнародного права", - заявив державний міністр Ірландії у справах Європи та оборони Томас Бірн.

Відносини України та Ірландії

Україна та Ірландія мають дружні та партнерські відносини, які значно активізувалися після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Ірландія рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надаючи політичну, гуманітарну та фінансову допомогу. Дублін приєднався до всіх санкцій ЄС проти Росії та активно допомагає українським біженцям, надаючи їм тимчасовий захист, житло та соціальну підтримку.

Економічне співробітництво між двома країнами поки залишається обмеженим, але має перспективи для зростання. Ірландія постачає в Україну медикаменти, гуманітарну допомогу та інвестує в освітні програми для українців. Крім того, триває робота над посиленням торговельних зв’язків, зокрема в аграрному секторі та сфері технологій.

Нагадаємо, у вересні минулого року президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали двосторонню угоду між країнами.