Зеленский по дороге в США посетит Ирландию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет с визитом в Ирландию. Затем он отправится в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как пишет издание, Зеленский встретится с председателем Совета министров Ирландии Михаэлем Мартином, который отменил визит в Белфаст.

"Вместе с нашими партнерами из ЕС Ирландия будет продолжать наращивать глобальную поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на условиях Украины, который поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и основывается на уважении к принципам Устава ООН и международного права", - заявил государственный министр Ирландии по делам Европы и обороны Томас Бирн.

Отношения Украины и Ирландии

Украина и Ирландия имеют дружеские и партнерские отношения, которые значительно активизировались после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Ирландия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, предоставляя политическую, гуманитарную и финансовую помощь. Дублин присоединился ко всем санкциям ЕС против России и активно помогает украинским беженцам, предоставляя им временную защиту, жилье и социальную поддержку.

Экономическое сотрудничество между двумя странами пока остается ограниченным, но имеет перспективы для роста. Ирландия поставляет в Украину медикаменты, гуманитарную помощь и инвестирует в образовательные программы для украинцев. Кроме того, продолжается работа над усилением торговых связей, в частности в аграрном секторе и сфере технологий.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подписали двустороннее соглашение между странами.