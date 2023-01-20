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Зеленский упрекнул Германию за танки: сейчас не время торговаться, а время выживать

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Киев, Пятница 20 января 2023 11:08
Зеленский упрекнул Германию за танки: сейчас не время торговаться, а время выживать Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Германию из-за затягивания решения по танкам. Он заявил, что сейчас не время торговаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому телеканалу ARD.

Глава государства подчеркнул, что не разделяет стремление Германии в военных поставках ориентироваться на другие страны.

"Сейчас не время торговаться, а время выживать. Мы должны выжить", - сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что, пока Запад намерен полгода обсуждать поставки танков, в Украине в это время будут умирать люди. Зеленский добавил, что Украина не собирается использовать танки для вторжения на территорию РФ, а только для обороны.

"Эти танки Leopard не будут ездить по России. Мы обороняемся", - подчеркнул президент.

В то же время Зеленский поблагодарил Германию и канцлера Олафа Шольца, ведь Украина уже получила "очень хороший пакет поддержки". Гарант надеется на усиление военной помощи от партнеров для усиления противовоздушной обороны.

"Хотелось бы, чтобы Россия не контролировала наше воздушное пространство", - добавил он.

Кроме того, Зеленский исключил возможность переговоров с Россией на данном этапе. Он заявил, что для этого РФ должна вывести войска, а также напомнил о выплате компенсаций за нанесенный ущерб.

Напомним, Владимир Зеленский во время выступления на форуме в Давосе намекнул, что Украина ожидает от Германии решения по танкам. Он подчеркнул, что в такие моменты не нужно колебаться.

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