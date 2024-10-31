UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Зеленський допустив використання Курської операції для дипломатичних кроків

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація перекинула на Курський напрямок близько 45 тисяч військових. РФ хоче витіснит звідти українські війська.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

"Їм не вистачає там військ, вони тягнуть туди ще й північнокорейських військових... Нам не потрібна їхня територія, ми не збираємось там жити, захоплювати їх території", - розповів президент.

Зеленський зауважив, що Україну не цікавлять російські території, а цікавить повернення власних.

"Якщо при закінченні війни, при дипломатичних кроках, або сьогоднішніх військових тактичних кроках на полі бою ця операція матиме впливовий ефект, ми будемо користуватися цим", - підкреслив він.

Курська операція ЗСУ

ЗСУ почали операцію в Курській області у серпні, просунулися на десятки кілометрів та взяли близько 100 населених пунктів, створивши буферну зону. Президент Зеленський назвав це превентивним ударом через плани РФ прорвати кордон у Сумській області.

 

Операція також має мету поповнення обмінного фонду для майбутніх обмінів. Зеленський додав, що Україна триматиме позиції в Курській області, доки Путін не погодиться на переговори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКурська областьВійна в Україні