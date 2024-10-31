Зеленський допустив використання Курської операції для дипломатичних кроків

"Їм не вистачає там військ, вони тягнуть туди ще й північнокорейських військових... Нам не потрібна їхня територія, ми не збираємось там жити, захоплювати їх території", - розповів президент.

Зеленський зауважив, що Україну не цікавлять російські території, а цікавить повернення власних.

"Якщо при закінченні війни, при дипломатичних кроках, або сьогоднішніх військових тактичних кроках на полі бою ця операція матиме впливовий ефект, ми будемо користуватися цим", - підкреслив він.

Курська операція ЗСУ

ЗСУ почали операцію в Курській області у серпні, просунулися на десятки кілометрів та взяли близько 100 населених пунктів, створивши буферну зону. Президент Зеленський назвав це превентивним ударом через плани РФ прорвати кордон у Сумській області.