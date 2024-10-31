RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зеленский допустил использование Курской операции для дипломатических шагов

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина в будущем может проводить операции, подобные Курской. Это будет происходить, если они окажут влиятельный эффект.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

По словам Зеленского, Российская Федерация сейчас очень хочет, чтобы украинские войска покинули Курскую область. Для этого Россия там сосредоточила около 45 тысяч своих военных и будет увеличивать их количество.

"Им не хватает там войск, они тянут туда еще и северокорейских военных... Нам не нужна их территория, мы не собираемся там жить, захватывать их территории", – рассказал президент.

Зеленский заметил, что Украину не интересуют российские территории, а интересует возвращение собственных.

"Если при окончании войны, при дипломатических шагах или сегодняшних военных тактических шагах на поле боя эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим", - подчеркнул он.

Курская операция ВСУ

ВСУ начали операцию в Курской области в августе, продвинулись на десятки километров и приняли около 100 населенных пунктов, создав буферную зону. Президент Зеленский назвал это превентивным ударом из-за планов РФ прорвать границу в Сумской области.

 

Операция также нацелена на пополнение обменного фонда для будущих обменов. Зеленский добавил, что Украина будет держать позиции в Курской области, пока Путин не согласится на переговоры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКурская областьВойна в Украине