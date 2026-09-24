Зеленський допустив тристоронню зустріч із Трампом та Путіним на G20

G20 може стати майданчиком для переговорів

Зеленський розповів, що українська та американська сторони вже обговорювали можливість проведення тристоронньої зустрічі під час саміту. За його словами, формат G20 може створити умови для переговорів за участю представників трьох країн.

"Я вважаю, що це одна з найкращих можливостей, яку запропоновано американською стороною, президентом Трампом щодо G20. Я вважаю, що це потенційна можливість, коли може відбутися тристороння зустріч із реальним результатом", - сказав Зеленський.

Що може забезпечити результат

На думку президента, додаткові можливості для переговорів беруть участь у саміті інших впливових держав. Зокрема, йдеться про Китай, Індію, країни Близького Сходу та європейських партнерів України. Деякі з цих держав продовжують підтримувати економічні зв'язки із Росією.

Зеленський наголосив, що Київ готовий взяти участь у такій зустрічі, якщо сторони домовляться про відповідний формат.

"Це така, на мою думку, можлива атмосфера, де може бути результат. Безумовно, Україна підтримуватиме, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість", - додав президент.

Можливість проведення зустрічі обговорюється на тлі запрошення російського лідера Володимира Путіна на грудневий саміт G20 до Майамі.