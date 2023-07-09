Зеленський допустив, що Путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму

Як зазначає ABC, Зеленський не заперечив повідомлення Washington Post про те, що українські чиновники сказали директору ЦРУ Вільяму Бернсу під час нещодавньої поїздки до Києва, що мета контрнаступу полягає в тому, щоб підійти до кордону з Кримом, а потім змусити російського диктатора розпочати переговори.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи дійсно "можливо" змусити Путіна піти на переговори, Зеленський сказав, що це абсолютно логічне припущення.

"Ну, це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений", - сказав президент.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові з початку літа продовжують активні дії на кількох ділянках фронту. За цей час вони змогли звільнити від окупантів дев'ять населених пунктів на південному сході України.

Також бійці ЗСУ просуваються і на Бахмутському напрямку. Вони успішно наступають на південь від міста.

Як нещодавно зазначала заступник міністра оборони Ганна Маляр, захисникам вдалося просунутися на більш ніж кілометр. При цьому угруповання ворога всередині Бахмута фактично опинилося в пастці.

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