Зеленський допустив, що Путін перед нападом на Україну міг мати "діалоги" з іншими країнами

Російський диктатор Володимир Путін перед початком широкомасштабної військової агресії проти України у 2022 році міг мати певні "дискусії" з іншими державами, зокрема озвучував свої плани щодо нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю президента України Володимира Зеленського для The New York Times.

У розмові з журналістами глава держави зазначив, що рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгення в Україну 24 травня 2022-го може пояснюватися або тим, що російський диктатор "неадекватна" людина, або очільник Кремля вважав, що наслідків його агресії - не буде.

"Він неадекватний, або він знав, що йому за це нічого не буде", - сказав Зеленський.

За словами українського президента, це може означати, що у Путіна, можливо, "були ті чи інші діалоги з іншими країнами".

"Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада", - наголосив Зеленський.

Разом з тим глава Української держави додав, що відкидає припущення щодо якихось домовленостей Путіна.

Так, Зеленський закликав вважати російського диктатора просто "неадекватом", який міркував, що нібито ніхто не буде допомагати України захищатися від широкомасштабного нападу, і "він може просто захопити нас і знищити".