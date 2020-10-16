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Зеленский допустил организацию всеукраинских опросов раз в месяц или неделю

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможные новые всеукраинские опросы. Он говорит, что их можно делать раз в месяц или раз в неделю.

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Об этом он заявил в своем видеообращении.

Он отметил, что 25 октября станет известно, имеет чи этот механизм право на существование.

"И ничто не мешает нам ежемесячно или даже еженедельно, говорить о важном и узнавать твое мнение", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский официально объявил три финальных вопроса всенародного опроса:

  • Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной раде до 300?
  • Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Подробнее об этой инициативе читайте в материале РБК-Украина "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".

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