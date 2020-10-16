Зеленский допустил организацию всеукраинских опросов раз в месяц или неделю

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможные новые всеукраинские опросы. Он говорит, что их можно делать раз в месяц или раз в неделю.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
Он отметил, что 25 октября станет известно, имеет чи этот механизм право на существование.
"И ничто не мешает нам ежемесячно или даже еженедельно, говорить о важном и узнавать твое мнение", - заявил Зеленский.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский официально объявил три финальных вопроса всенародного опроса:
Подробнее об этой инициативе читайте в материале РБК-Украина "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".