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Зеленський допустив організацію всеукраїнських опитувань раз у місяць чи тиждень

Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський анонсував можливі нові всеукраїнські опитування. Він говорить, що їх можна робити раз у місяць чи раз у тиждень.

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Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що 25 жовтня стане відомо, чи цей механізм має право на існування.

"І ніщо не заважає нам щомісяця, або навіть щотижня, говорити про важливе та дізнаватися твою думку", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський офіційно оголосив три фінальних питання всенародного опитування:

  • Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній раді до 300?
  • Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?
  • Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Детальніше про цю ініціативу читайте в матеріалі РБК-Україна "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібне опитування на місцевих виборах".

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