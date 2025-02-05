Зеленський про допомогу від США: продовжується, але про нові пакети поки не йдеться

Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам Америки за неперервну підтримку України. У своєму коментарі Зеленський зазначив, що на сьогодні не спостерігається зменшення американської допомоги.

"У нас немає на сьогодні зменшення американської підтримки. Вона не зупинена, вона продовжується. За це я вдячний США. Звичайно, ми не говоримо про нові пакети. Про це зарано говорити", - підкреслив він.

Зеленський додав, що хоча зараз зарано говорити про нові пакети допомоги, Україна вже розпочала активну комунікацію з американською командою на рівні спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога та радника президента США з нацбезпеки Майка Волца.

"У нас будуть зустрічі та дзвінки, я думаю, з усією командою. Саме тих людей, які фокусуються на питанні війни РФ проти України. З допомогою все нормально, слава Богу, вдячний за це", - заявив президент.

Зеленський також заявив, що Україна, на початку війни, зіткнулася з великими труднощами й могла втратити країну без підтримки, однак наразі він не хотів би уявляти, що Україна може залишитись без допомоги США.

"Чи можемо ми без допомоги? Ну, ви знаєте, без цієї допомоги ми були на початку. Було дуже складно, ми могли втратити країну. Дякуючи нашому народу, армії та партнерам, ми вистояли. Я не хотів би навіть фантазувати, що буде, якщо війна буде продовжуватися, але це буде війна Росії проти України без США", - пояснив він.

Президент зауважив, що не впевнений, що Україна зможе втримати оборону без додаткової підтримки партнерів.

"Я б не ризикував так, навіть робити сьогодні висновки. Це дуже ризиковано, це вдарить по нашій міці, це безумовно вдарить по наших спроможностям захищати землю. Ми будемо слабкішими й чи втримаємо ми, я не впевнений", - наголосив він.