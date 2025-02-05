Зеленский о помощи от США: продолжается, но о новых пакетах речь пока не идет

Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за непрерывную поддержку Украины. В своем комментарии Зеленский отметил, что на сегодня не наблюдается уменьшение американской помощи.

"У нас нет на сегодня уменьшения американской поддержки. Она не остановлена, она продолжается. За это я благодарен США. Конечно, мы не говорим о новых пакетах. Об этом рано говорить", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что хотя сейчас рано говорить о новых пакетах помощи, Украина уже начала активную коммуникацию с американской командой на уровне спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Волца.

"У нас будут встречи и звонки, я думаю, со всей командой. Именно тех людей, которые фокусируются на вопросе войны РФ против Украины. С помощью все нормально, слава Богу, благодарен за это", - заявил президент.

Зеленский также заявил, что Украина, в начале войны, столкнулась с большими трудностями и могла потерять страну без поддержки, однако сейчас он не хотел бы представлять, что Украина может остаться без помощи США.

"Можем ли мы без помощи? Ну, вы знаете, без этой помощи мы были в начале. Было очень сложно, мы могли потерять страну. Благодаря нашему народу, армии и партнерам, мы выстояли. Я не хотел бы даже фантазировать, что будет, если война будет продолжаться, но это будет война России против Украины без США", - пояснил он.

Президент отметил, что не уверен, что Украина сможет удержать оборону без дополнительной поддержки партнеров.

"Я бы не рисковал так, даже делать сегодня выводы. Это очень рискованно, это ударит по нашей мощи, это безусловно ударит по нашим возможностям защищать землю. Мы будем слабее и удержим ли мы, я не уверен", - подчеркнул он.