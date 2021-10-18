Зеленский на Донбассе проверил реконструкцию мариупольской школы

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс посетил Мариупольскую школу №26, которую недавно реконструировали по программе "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Общеобразовательная школа, где обучаются более 900 детей, была построена в 1963 году и давно не соответствовала нормам современного образовательного пространства.

В ходе ремонта по президентской программе полностью заменили системы отопления, инженерные и электрические сети, утеплили фасад. Учли потребности детей с инвалидностью: в рамках инициативы Елены Зеленской "Без барьеров" в школе установили специальный подъемник для передвижения по лестнице, пандусы и соответственно оборудованные санузлы.

Кроме того, обновили оборудование столовой и школьных классов, провели общий ремонт и благоустроили территорию. Теперь в школе есть новое футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола и занятий на тренажерах.

"Классная школа. Дети хотят учиться в ней. Чувствуется, что это современное пространство для получения знаний. Здесь есть все условия для того, чтобы заниматься различными видами активности. В городе должно появляться все больше таких школ", - прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, сейчас в области по президентской программе "Большая стройка" ведут реконструкцию 11 школ, 8 детских садов, 6 медучреждений, 3 культурных и 3 спортивных объектов, а также ремонтируют более 60 км дорог и 3 моста.