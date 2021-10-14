Зеленский посетил передовую на Донбассе. Вручил ценные подарки военным
Фото: президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую на Донбассе (president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Глава государства пообщался с военными и вручил им ценные подарки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Как рассказали в ОП, президент заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке. Глава государства также ознакомился с особенностями применения протидронового ружья.
Зеленский также пообщался с военными и осмотрел условия несения службы. Президент вручил военнослужащим ценные подарки и посмотрел детские рисунки, которые присылают украинским защитникам.
"Спасибо за вашу службу. Вы достойно защищаете нашу Родину. Берегите себя!" - сказал глава государства.