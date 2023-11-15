Зеленський домовився з Мелоні про роботу над гарантіями безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Сторони домовились про початок роботи над двосторонніми гарантіями безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

Зеленський розповів, що у розмові з Мелоні подякував за її особисті зусилля та сильні кроки Італії для підтримки України.

Президент наголосив, що розраховує на нові важливі результати під час італійського головування у G7 у 2024 році.

"Скоординували наші спільні зусилля та домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки в розвиток відповідної Вільнюської декларації G7", - зазначив глава держави.

За його словами, також вони торкнулися тем оборонної співпраці України з Італією та необхідності прискорення прийняття 12 пакету санкцій Європейського союзу проти Росії.

Зеленський подякував Італії за підтримку формули світу та запросив Мелоні взяти участь у другому саміті "зерно з України".

Допомога Україні від Італії

Нагадаємо, що Італія є союзником України з початку повномасштабної війни з Росією. Загалом країна передала нам 7 пакетів військової допомоги.

Ще місяць тому міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявляв, що готується восьмий пакет для України.

Також учора, 14 листопада, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що його країна хоче підтримувати Україну у всіх аспектах, а не лише постачанням зброї.

Варто зауважити, що нещодавно Мелоні стала жертвою російських пранкерів. У розмові вона поскаржилася їм на "втому від війни в Україні".