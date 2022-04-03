Зеленский: мы должны смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что придет время и вся линия государственной границы будет восстановлена. Глава государства призвал украинцев смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступление оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Сейчас наши ребята возвращаются на государственную границу, когда оккупантов мы выгоняем. Уверен, придет время и будет восстановлена вся линия государственной границы Украины", - сказал Зеленский. По его словам, чтобы контроль за госграницей вернулся быстрее, украинцы должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждую преступное действие против страны, людей и свободы. "Зло будет наказано", - заверил глава государства.