Зеленский договорился с Макроном о помощи в расследовании военных преступлений России

Президент Владимир Зеленский рассказал о беседе со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили гуманитарную ситуацию в нашей стране, а также расследование преступлений оккупационных войск РФ в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

Зеленский беседовал с Макроном 5 апреля о ситуации во временно оккупированных районах, а также как можно сейчас помочь людям в заблокированном российскими захватчиками Мариуполе.

"Также договорились, что Франция предоставит необходимую техническую, экспортную помощь в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах нашего государства", - сказал президент.