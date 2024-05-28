ua en ru
Вт, 28 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський сьогодні відвідає Бельгію, щоб підписати безпекову угоду

Вівторок 28 травня 2024 00:54
UA EN RU
Зеленський сьогодні відвідає Бельгію, щоб підписати безпекову угоду Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня, відвідає Бельгію з офіційним візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VRT.

За даними ЗМІ, під час свого візиту Зеленський має підписати останню з низки безпекових угод із західними союзниками.

Також у Зеленського заплановано зустрічі з королем Філіпом І, прем'єр-міністром Александром Де Кроо та міністром оборони Людівіном Дедондером. Вони будуть обговорювати військову підтримку Бельгією України.

Нагадаємо, у цей день у Зеленського також заплановано візит до Португалії. Там він має обговорити співробітництво у сфері безпеки та оборони.

Напередодні Зеленський відвідав Іспанію, де було підписано двосторонню угоду щодо гарантій безпеки для України з прем'єром Педро Санчесом.

Більш детально про угоду - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Бельгія Війна в Україні
NEWS
ТЦК, лікарні, оборонка. Хто в Україні буде зі світлом навіть за відключень: список
ТЦК, лікарні, оборонка. Хто в Україні буде зі світлом навіть за відключень: список
DAILY
Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Загроза з Півночі. Чи піде Росія на Сумщину і де може початися наступ