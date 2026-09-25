Зеленський про "діру" в бюджеті у 27 млрд: можливі серйозні виклики на січень та лютий

"Що стосується 27 млрд. Безумовно, там є і грошове забезпечення для наших воїнів, частково. Але в основному там гроші на наші дрони, ракети і забезпечення наших воїнів. Там жовтень, листопад, грудень. Але що важливо, десь третина цих грошей, а можливо трішечки більше - це січень, лютий, березень дрони", - сказав Зеленський.

За його словами, якщо Україна не замовить і не проплатить дрони в жовтні та в листопаді - "у нас будуть серйозні виклики на січень та лютий передусім".

Тому, як зазначив президент, це питання Україна детально проговорювала з ЄС і з МВФ.

"Ми проговорювали, які програми можуть бути, як допомогти Україні. МВФ до військового забезпечення не має відношення до дронів, а Єврокомісію я дуже прошу наблизити другий транш з 90 млрд, тому що січень і лютий повинен бути наповнений відповідними дронами і ракетами", - додав Зеленський.

Водночас, за даними джерел РБК-Україна у владі, наразі потреби Сил оборони на наступний рік на 75 млрд доларів перевищує заплановані в бюджеті видатки.