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Зеленський про "діру" в бюджеті у 27 млрд: можливі серйозні виклики на січень та лютий

12:25 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Дефіцит бюджету Міністерства оборони в 27 млрд доларів частково стосується грошового забезпечення військових, але в основному - коштів на дрони і ракети.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

"Що стосується 27 млрд. Безумовно, там є і грошове забезпечення для наших воїнів, частково. Але в основному там гроші на наші дрони, ракети і забезпечення наших воїнів. Там жовтень, листопад, грудень. Але що важливо, десь третина цих грошей, а можливо трішечки більше - це січень, лютий, березень дрони", - сказав Зеленський.

За його словами, якщо Україна не замовить і не проплатить дрони в жовтні та в листопаді - "у нас будуть серйозні виклики на січень та лютий передусім".

Тому, як зазначив президент, це питання Україна детально проговорювала з ЄС і з МВФ.

"Ми проговорювали, які програми можуть бути, як допомогти Україні. МВФ до військового забезпечення не має відношення до дронів, а Єврокомісію я дуже прошу наблизити другий транш з 90 млрд, тому що січень і лютий повинен бути наповнений відповідними дронами і ракетами", - додав Зеленський.

Водночас, за даними джерел РБК-Україна у владі, наразі потреби Сил оборони на наступний рік на 75 млрд доларів перевищує заплановані в бюджеті видатки.

Діра в бюджеті Міноборони

Нагадаємо, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський заявив про критичну потребу в додатковому фінансуванні Сил оборони. За його словами, йдеться про 27 млрд доларів, близько 10 млрд з яких потрібні вже до кінця цього року.

У Міноборони заявляли, що вже розробили план, як покрити потребу у фінансуванні. Але, як зазначали джерела РБК-Україна, вирішити цю проблему потрібно протягом вересня, щоб у жовтні Сили оборони не зіткнулися з серйозною нестачею коштів.

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