Зеленський про ядерні загрози Путіна: не думаю, що він блефує

Загрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути правдивими, але зараз світова спільнота допомагає не допустити цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CBS News .

"Він (Путін - ред.) хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує. Я думаю, що світ стримує його та стримує цю загрозу. Нам потрібно продовжувати чинити на нього тиск і не дозволяти йому продовжувати", - заявив президент.

Він також наголосив, що Росія продовжує свій ядерний шантаж не лише за допомогою ядерного арсеналу, а й окупацією Запорізької АЕС та недавніми атаками по Південноукраїнській АЕС.