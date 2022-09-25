UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про ядерні загрози Путіна: не думаю, що він блефує

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Загрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути правдивими, але зараз світова спільнота допомагає не допустити цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CBS News.

"Він (Путін - ред.) хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує. Я думаю, що світ стримує його та стримує цю загрозу. Нам потрібно продовжувати чинити на нього тиск і не дозволяти йому продовжувати", - заявив президент.

Він також наголосив, що Росія продовжує свій ядерний шантаж не лише за допомогою ядерного арсеналу, а й окупацією Запорізької АЕС та недавніми атаками по Південноукраїнській АЕС.

Нагадаємо, раніше Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив Заходу застосувати ядерну зброю, наголосивши, що його слова "не є блефом".

Також ми писали, що, за словами посла США в Україні Бріджит Брінк , Сполучені Штати обговорюють відповідь на можливий ядерний удар Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України