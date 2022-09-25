Зеленский о ядерных угрозах Путина: не думаю, что он блефует

Угрозы президента РФ Владимира Путина примененить ядерное оружие могут быть правдивыми, но сейчас мировое сообщество помогает не допустить этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CBS News.
"Он (Путин - ред.) хочет напугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу. Нам нужно продолжать оказывать на него давление и не позволять ему продолжать", - заявил президент.
Он также подчеркнул, что Россия продолжает свой ядерный шантаж не только при помощи ядерного арсенала, но и оккупацией Запорожской АЭС и недавними атаками по Южноукраинской АЭС.
Напомним, ранее Путин в своем обращении к россиянам пригрозил Западу применить ядерное оружие, подчеркнув, что его слова “не являются блефом”.
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