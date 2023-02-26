Зеленський у День спротиву окупації Криму: повернувши півострів, ми відновимо мир

"9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України", - зазначив глава держави.

Сьогодні в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму. Саме цього дня дев'ять років тому Росія розпочала збройну агресію проти України.

Диверсійні групи РФ почали спроби захопити півострів. 26 лютого 2014 року на заклик Меджлісу кримськотатарського народу до Верховної ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації. Наступного дня до урядових будівель Криму увійшли російські військові.

Нагадаємо, українська влада та військові неодноразово наголошували, що перемогою для України буде повернення до кордонів 1991 року, включно з Кримом та Донбасом.

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