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Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма: вернув полуостров, мы восстановим мир

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина сможет восстановить мир, вернув Крым и освободив полуостров от российской оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"9 лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинское знамя в каждый уголок Украины", - отметил глава государства.

Сегодня в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма. Именно в этот день девять лет назад Россия начала вооруженную агрессию против Украины.

Диверсионные группы РФ предприняли попытки захватить полуостров. 26 февраля 2014 года по призыву Меджлиса крымскотатарского народа в Верховную раду Автономной Республики Крым вышли тысячи крымских татар, украинцев и представителей других национальностей сопротивляться российской оккупации. На следующий день в правительственные здания Крыма вошли российские военные.

Напомним, украинские власти и военные неоднократно отмечали, что победой для Украины будет возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс.

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