Президент Владимир Зеленский в День соборности призвал украинцев быть едиными. Об этом он заявил в видеообращении.

Президент призвал объединяться не только вокруг общих традиций, культуры и религии, но и вокруг общих ценностей, среди которых назвал порядочность, толерантность, свободу, демократию, достаток, уважение к закону, частной собственности и друг к другу.

"Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. С Днем соборности Украины! Украинцы должны стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День соборности. Первое празднование Соборности состоялся 22 января 1939 года в Карпатской Украине (г. Хуст), в то время - автономной республике Чехословакии. В этот день под сине-желтыми флагами состоялась тридцатитысячная манифестация населения, которое съехалось в столицу Карпатской Украины из всех уголков края вспомнить события 20-летней давности.

Этот день стал официальным государственным праздником в 1999 году. В 2011 году День Соборности объединили с Днем Свободы, который ранее отмечался 22 ноября, под названием "День Соборности и Свободы Украины". Однако в 2014 году указом президента праздник был восстановлен как День Соборности Украины.