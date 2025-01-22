Зеленський у День соборності: коли боремось - здобуваємо своє, коли сваримось - втрачаємо

Зеленський записав своє звернення на Софійській площі у Києві, де був проголошений Акт злуки.

"Історичне місце. Місце сили. Місце мудрості, яку дають нам події, що сталися тут понад сто років тому, і подальші епізоди нашої історії, які доводять: коли ми боремось, то неодмінно ми здобуваємо своє, але коли ми сваримось, тоді своє втрачаємо", - заявив глава держави.

Він наголосив, що попри те, що Право- та Лівобережна Україна об’єднались у єдину державу, але амбіції, розбрат і вороги не дали самостійній Україні існувати довго.

Президент заявив, що день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року, став вирішальним моментом, викликом та іспитом на єдність, на зрілість, на віру в Україну.

"Українці всі об’єднались. Не декларативно, не на папері, не за якоюсь командою, а за покликом всередині... Мільйони з нас - разом. І разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом. У цьому слові - "разом" - прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну. Обираємо її інтереси. Коли обираємо не срач, а меч", - сказав Зеленський.

Він додав, що на початку повномасштабної війни українці об'єдналися попри те, що "не вистачало зброї на всіх добровольців, але точно вистачало хоробрості, небайдужості, віри в себе, віри в Україну".

"Вистачило сили всіх нас, усіх тих, хто доводить: рідна земля не закінчується межею власного подвір’я. Ось це і є соборність. Ось це - та єдність, яка необхідна, аби вибороти своє, своє право жити в мирі", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що українська єдність - це не тільки про два береги Дніпра, це про весь світ, і це сьогодні є Україна.

"Хоч би де ми були. Всі ми, хто народився в різних містах, містечках, селах, усі наші воїни, наші дітки, медики, волонтери, вчителі, енергетики, всі, хто сьогодні, хоч би де він був, скаже: "Я - українець! Я - українка!"", - зазначив він.