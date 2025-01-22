Зеленский в День соборности: когда боремся - получаем свое, когда ссоримся - теряем
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в День соборности. Он подчеркнул, что, независимо от того, где находятся граждане, они остаются украинцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
Зеленский записал свое обращение на Софийской площади в Киеве, где был провозглашен Акт воссоединения.
"Историческое место. Место силы. Место мудрости, которую дают нам события, произошедшие здесь более ста лет назад, и дальнейшие эпизоды нашей истории, которые доказывают: когда мы боремся, то непременно мы получаем свое, но когда мы ссоримся, тогда свое теряем", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что несмотря на то, что Право- и Левобережная Украина объединились в единое государство, но амбиции, раздоры и враги не дали самостоятельной Украине существовать долго.
Президент заявил, что день полномасштабного вторжения России, 24 февраля 2022 года, стал решающим моментом, вызовом и экзаменом на единство, на зрелость, на веру в Украину.
"Украинцы все объединились. Не декларативно, не на бумаге, не по какой-то команде, а по зову внутри... Миллионы из нас - вместе. И вместе смогли выстоять, сохранить Украину вместе, дали отпор оккупанту, сдержали это большое нашествие вместе. В этом слове - "вместе" - скрыта сила украинцев. Это о нас, о том, на что способны мы, когда мы выбираем не какие-то собственные амбиции, а выбираем Украину. Выбираем ее интересы. Когда выбираем не срач, а меч", - сказал Зеленский.
Он добавил, что в начале полномасштабной войны украинцы объединились несмотря на то, что "не хватало оружия на всех добровольцев, но точно хватало храбрости, неравнодушия, веры в себя, веры в Украину".
"Хватило силы всех нас, всех тех, кто доказывает: родная земля не заканчивается границей собственного двора. Вот это и есть соборность. Вот это - то единство, которое необходимо, чтобы завоевать свое, свое право жить в мире", - добавил Зеленский.
Президент подчеркнул, что украинское единство - это не только о двух берегах Днепра, это обо всем мире, и это сегодня есть Украина.
"Где бы мы ни были. Все мы, кто родился в разных городах, городках, селах, все наши воины, наши дети, медики, волонтеры, учителя, энергетики, все, кто сегодня, где бы он ни был, скажет: "Я - украинец! Я - украинка!"", - отметил он.
День соборности Украины
Напомним, сегодня, 22 января, в Украине отмечается День соборности. В этот день в Украине вспоминают два события - провозглашение независимости Украинской Народной Республики и провозглашение Акта Воссоединения украинских земель.
В этот день украинцы традиционно проводят акции "Цепь единства". Это символическая акция единения, когда граждане, держась за руки, образуют "цепь", символизирующую объединение Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).
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