Зеленский о деле Шеремета: мир должен увидеть настоящих убийц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц журналиста Павла Шеремета. А также истинных организаторов и заказчиков этого преступления.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

По его словам, это дело под контролем всего украинского общества.

"У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство - потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление - позор для Украины", - написал он.

Также в пресс-службе посольства США в Украине опубликовали заявление по делу об убийстве Павла Шеремета.

"В четвертую годовщину убийства Павла Шеремета мы приобщаемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, беспристрастного и достоверного расследования, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил это убийство", - говорится в заявлении.

Также отметим, что сегодня в Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста открыли Мемориал Павла Шеремета. Его установили на улице Ивана Франко - неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где погиб.

Напомним, в полиции заявили, что на мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять его контакт в России.

РБК-Украина писало, что Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в результате взрыва в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в центре Киева.