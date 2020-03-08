Зеленский о деле МН17: верю, что справедливость будет установлена

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на суде по делу катастрофы малайзийского Боинга рейса МН17 над Донбассом в 2014 году будет установлена справедливость и виновные понесут ответственность. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек", - написал Зеленский.

Напомним, сегодня в Амстердаме утвердили главу международной следственной группы от Украины. Так, заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группы от Украины по делу MH17.

Международная совместная следственная группа по делу MH17 в обновленном составе 8 марта провела первое заседание. Сегодня в Амстердаме, после подписания документов о продлении работы совместной следственной группы (Joint Investigation Team) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 и ее обновления, JIT провела первое заседание в новом составе. Все стороны подтвердили свою полную готовность к сотрудничеству.