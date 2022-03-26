Зеленский о деблокаде Мариуполя: без достаточного количества танков и самолетов это невозможно

"Деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и обязательно самолетов. Об этом знают все защитники Украины. Знают всех защитников Мариуполя. Знают тысячи людей - граждане, гражданские, умирающие там в блокаде", - сказал он.

Также Зеленский добавил, что в субботу связался и общался с защитниками Мариуполя.

"Я на постоянном контакте с ними. Их решительность, их героизм, стойкость поражают. Благодарен каждому из них! Каждому из них! Хотя бы процент их храбрости тем, кто уже 31 день думает, как передать десяток-другой самолетов или танков", - отметил президент.

Зеленский добавил, что о том, что Украина нуждается в большем количестве военной техники, знают европейские и американские политики.

"Мы сказали всем И это должны знать как можно быстрее и больше людей на земле. Чтобы все понимали, кто и почему просто побоялся предотвратить эту трагедию. Просто побоялся принять решение. Жизненно важно.

Конечно, мы уже захватили определенное количество российских танков, которые военное командование этого государства не устает посылать, чтобы мы их здесь сжигали.

Но все же народы мира точно не поймут, если поле боя в Украине будет большим поставщиком танков для защиты свободы в Европе, чем наши партнеры", - говорит президент.

Видео: Владимир Зеленский выступил с новым обращением 26 марта и высказался о деблокаде Мариуполя