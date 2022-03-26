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Зеленський про деблокаду Маріуполя: без достатньої кількості танків і літаків це неможливо

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president gov ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для деблокади обложеного російськими військами Маріуполя необхідно мати кількість військової техніки, включаючи танки та авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави Української держави.

"А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків. Про це знають всі захисники України. Знають всі захисники Маріуполя. Знають тисячі людей - громадяни, цивільні, які там вмирають у блокаді", - сказав він.

Також Зеленський додав, що в суботу зв'язався і спілкувався із захисниками Маріуполя.

"Я на постійному контакті з ними. Їхня рішучість, їхній героїзм, стійкість вражають. Вдячний кожному з них! Кожній з них! Хоча б відсоток їхньої хоробрості тим, хто вже 31 день думає, як же передати десяток-другий літаків або танків", - зазначив президент.

Зеленський додав, що про потребу України у більшій кількості військової техніки, знають європейські та американські політики.

"Ми сказали всім І це мають знати якнайшвидше і якнайбільше людей на землі. Щоб усі розуміли, хто й чому просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення. Життєво важливе.

Звичайно, ми вже захопили певну кількість російських танків, які військове командування цієї держави не втомлюється посилати, щоб ми їх тут спалювали.

Але все ж народи світу точно не зрозуміють, якщо поле бою в Україні буде більшим постачальником танків для захисту свободи у Європі, ніж наші партнери", - каже президент.

Відео: Володимир Зеленський виступив з новим зверненням 26 березня і висловився про деблокаду Маріуполя

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