Зеленський у Давосі зустрівся із держсекретарем США
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі у вівторок, 16 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Змістовна зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами", - написав Зеленський.
Президент наголосив, що протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави.
"Дякую президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу Україні!", - додав глава держави.
Форум у Давосі
15 січня стартував Всесвітній економічний форум у Давосі. Політики з-понад 100 країн, бізнесмени та громадські діячі зберуться, щоб обговорити глобальні загрози та виклики. Серед ключових тем - конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту.
Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії. Відомо, що він виступить на форумі зі спеціальним зверненням.
Детальніше про програму Давосу 2024, його учасників, а також коли заплановано виступ Зеленського на форумі, - в матеріалі РБК-Україна.
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