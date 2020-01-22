Зеленский в Давосе встретится с руководством МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе, во встрече Зеленского с руководством МВФ примет участие министр финансов Оксана Маркарова, которая сегодня отправляется в Давос.

"Оксана Маркарова приме участие во встречах президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, с президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти, с руководителями компаний SOCAR и Cargill, а также в заседании Национального инвестиционного совета", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский примет участие ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Зеленский должен выступить на форуме и встретиться с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Отметим, Международный валютный фонд заблокировал принятие новой программы с Украиной на 5,5 млрд долларов до выполнения Украиной предварительных условий", среди которых, в частности, закон, который усложнит возвращение "ПриватБанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.