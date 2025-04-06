Зеленський дав нові доручення щодо Patriot від США і назвав завдання на "Рамштайн"

"Доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо ППО. В контексті "Рамштайну" зустріч готується. Головних завдань на сьогодні два: це саме ППО, саме Patriot, і друге завдання - це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей", - поінформував президент.

Також Зеленський додав, що "доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО", особливо зі Сполученими Штатами Америки, "які мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор".

"Потрібне відповідне бажання й відповідні рішення, щоб захистити якнайбільше життів від російської балістики. Також посилення нашого повітряного щита одночасно буде посиленням усієї дипломатії" - резюмував президент.