Зеленський дав Мустафі Джемілєву звання Героя України

Глава держави особисто вручив нагороду Джемілєву.

"Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України", - розповів президент.

Зеленський назвав Джемілєва сильною, гідною і сміливою людиною, яка присвятила своє життя захисту свободи народів.

"Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму", - сказав президент.

Довідка

Мустафа Джемілєв є одним із провідників кримськотатарського національного руху. Правозахисник, учасник дисидентського руху, політв'язень, колишній голова Меджлісу кримськотатарського народу (1991—2013), народний депутат, у період з 2014 по 2019 роки був Уповноваженим президента України у справах кримськотатарського народу.

Окрім звання Героя України, Джемілєв також кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV та V ступенів, ордена "За інтелектуальну відвагу" та ордена Турецької Республіки, лауреат почесних грамот Верховної Ради та Кабміну, лауреат кількох премій, володар "Хреста Солідарності Боротьби".

Мустафа Джемілєв - один із засновників та член Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР. За свої політичні погляди був виключений з ВНЗ та сім разів був судимий. Після проголошення незалежності України він став політиком - з 1998 року до нині нардеп впродовж шести скликань.

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року Джемілєв був нагороджений президентом орденом Свободи.