UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський дав Мустафі Джемілєву звання Героя України

Фото: Мустафа Джемілєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Мустафа Джемілєв сьогодні, 13 листопада, відзначений званням Героя України. Вручення найвищої нагороди держави відбулося у 80-й день народження знаменитого правозахисника, громадського діяча, політика та колишнього політв'язня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

Глава держави особисто вручив нагороду Джемілєву.

"Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України", - розповів президент.

Зеленський назвав Джемілєва сильною, гідною і сміливою людиною, яка присвятила своє життя захисту свободи народів.

"Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму", - сказав президент.

Довідка

Мустафа Джемілєв є одним із провідників кримськотатарського національного руху. Правозахисник, учасник дисидентського руху, політв'язень, колишній голова Меджлісу кримськотатарського народу (1991—2013), народний депутат, у період з 2014 по 2019 роки був Уповноваженим президента України у справах кримськотатарського народу. 

Окрім звання Героя України, Джемілєв також кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV та V ступенів, ордена "За інтелектуальну відвагу" та ордена Турецької Республіки, лауреат почесних грамот Верховної Ради та Кабміну, лауреат кількох премій, володар "Хреста Солідарності Боротьби". 

Мустафа Джемілєв - один із засновників та член Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР. За свої політичні погляди був виключений з ВНЗ та сім разів був судимий. Після проголошення незалежності України він став політиком - з 1998 року до нині нардеп впродовж шести скликань.

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року Джемілєв був нагороджений президентом орденом Свободи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМустафа ДжемілєвГерой Украины